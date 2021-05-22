الرئيس الفلسطيني يلتقي الوفد الأمني المصري

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري.

واطلع الرئيس محمود عباس، الوفد المصري، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب عباس عن شكره للرئيس السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوفد، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.