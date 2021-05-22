تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع من شن عدة حملات أمنية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5699 قضية تموينية متنوعة.
أبرزها ضبط (2336) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (22286) أرجيلة، وغلق (15324) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (104460) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (104163) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (297) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرير محاضر لـ104 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا بأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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