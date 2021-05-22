تحرير محاضر لـ104 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا بأسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع من شن عدة حملات أمنية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5699 قضية تموينية متنوعة.

أبرزها ضبط (2336) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (22286) أرجيلة، وغلق (15324) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (104460) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (104163) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (297) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.