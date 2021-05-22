رسميا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادي الزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك. وأكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تقدمت باستقالتها مرتين، وتحملت الكثير من الأعباء على عاتقها.

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