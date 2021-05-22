السيسي يؤكد أهمية سرعة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصى بالقاهرة.

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