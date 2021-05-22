/631989/لجنة-المسابقات-تعلن-إيقاف-حسام-حسن-وتصعيد-شكوى-الأهلي

أصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات بشأن احداث الجولة الماضية من الدوري الممتاز لكرة القدم كان أهمها الرد الرسمي علىى النادي الأهلي ، و إيقاف حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري. وجاء قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات، نتيجة لما استجد من أحداث، على النحو التالي:

إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري. ايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري. اتحاد الكرة يوقف حسام حسن منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه. تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري. أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة. كما أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن ايقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.

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