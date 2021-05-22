الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا بعد ظهوره في الهند..تفاصيل خطيرة 

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الفطر الأسود، تصدر محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وخاصة بعدما كشف شقيق الفنان سمير غانم عن سبب وفاة الأخير وهو الفطر الأسود الذي نال منه.

تزايدت المعدلات البحثية عن هذا الفطر، أو العفن الأسود كما يطلق عليه البعض، محاولين معرفة تفاصيل هذا المرض الذي ارتبط اسمه مع فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عن مرض الفطر الأسود الذي أهاب العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية، فضلًا عن تفاصيل المرض ومدى ارتباطه بفيروس كورونا.

مرض الفطر الأسود وسبب الإصابة

ظهرت العديد من الإصابات بمرض الفطر الأسود في الهند، بعدما يشفى المرضى من فيروس كورونا الذي ينهك الجسد ولن يتركه كما كان من قبل، بل يحدث داخله العديد من التغيرات والإصابات.

يمكن أن يكن سبب الإصابة بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة.

معلومات عن مرض الفطر الأسود

انتشر مرض الفطر الأسود، مؤخرًا بين المصابين بـ«كوفيد -19»، والمرضى الذين يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري»، حيث تظهر أعراض المرض من خلال ألم الجيوب الأنفية، وانسداد الأنف من ناحية واحدة، وصداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، حيث ظهر لون أسود حول الأنف، وتشوش وازدواج في الرؤية.

فيما أكد الموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض «سي دي سي»، أن الفطر الأسود، هو عدوى فطرية خطيرة ونادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، المنتشرة في جميع أنحاء البيئة، بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر تلك الأدويةamphotericin B» و«posaconazole» أو«isavuconazole».

وزارة الصحة الهندية تواجه خطر العفن الأسود

لفتت وزارة الصحة الهندية، إلى أن الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفطر الأسود، هم «مرضى فيروس كورونا المستجد، ومرضى السكري، والحاصلين على المنشطات، ومرضى السرطان، والمرضى الذين يحتاجون إلى زرع الأعضاء».

وأوضحت، أن يجب اكتشاف العدوى مبكرًا لأنها عدوانية، ويحتاج العلاج لكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، حيث يُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو الفك لمنع وصول العفن الأسود إلى الدماغ، فبمجرد الإصابة بذلك المرض يكون المريض عرضه للموت في غضون أيام.