أول صور للجنة الزمالك الجديدة بشكل رسمي

ينشر موقع «دوت الخليج» أول صور للجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك، خلفا للجنة الثلاثية التي كانت تضم المستشار عماد عبدالعزيز .

واجتمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع اللجنة الجديدة التي تضم كلا من :

حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي أعضاء.

أول صور للجنة الزمالك الجديدة

فيما سيتم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن اللجنة بعد قليل.

اللجنة الثلاثية ترحل رسميا عن الزمالك

يأتي هذا بعد أن أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا لنادي الزمالك صباح أمس الجمعة تخطره فيه بتطبيق اللائحة الإسترشادية والتي تنص علي تولي لجنة ثلاثية تدير النادي مكونة من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير رياضي، الأمر الذي يعد رحيل اللجنة المتواجده حاليا مسألة وقت ليس اكثر ، ليكون بذلك البيت الأبيض على أعتاب لجنة جديدة سيتم الإعلان بشكل كبير عقب إجتماع وزير الشباب والرياضة والمقرر عقده مساء اليوم في الوزارة.