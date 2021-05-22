التشكيل الكامل لمجلس الزمالك الجديد.. تفاصيل

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دوت الخليج ينشر..

ينشر موقع «دوت الخليج» التشكيل الرسمي للجنة الزمالك الجديدة والتي ستدير نادي الزمالك، خلفا للجنة الثلاثية التي كانت تضم المستشار عماد عبدالعزيز .

أعلن وزير الشباب والرياضة عن التشكيل الرسمي للجنة الزمالك الجديدة بشكل رسمي وذلك بعد الجسلة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي مع بعض مسئولي اللجنة الجديدة. لجنة الزمالك الجديدة وجاءت اللجنة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء. فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا. وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل الزمالك الجديد يأتي هذا بعد أن أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك خلفا للجنة الثلاثية التي من المقرر رحيلها بشكل رسمي ، واعلن وزير الرياضة عن اللجنة الجديدة بشكل رسمي عقب الإجتماع التي تم إنعقاده في وزارة الشباب والرياضة.

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