/631996/متي-تقام-انتخابات-الزمالك-الجديدة--وزير-الرياضة-يجيب

كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك، لإختيار مجلس منتخب يقود النادي في السنوات الأربعة المقبلة، بعد اللجنة الجديدة التي تم تعيينها اليوم برئاسة حسين لبيب .

وأكد وزير الرياضة أن انتخابات الزمالك ستقام عقب يوم 23 نوفمبر المقبل، وهو ما يتوافق مع نهاية فترة مجلس الزمالك الموقوف. وأضاف وزير الرياضة أن سيتم فتح باب الترشح للانتخابات نادى الزمالك، مطلع شهر سبتمبر المقبل .

موعد انتخابات الزمالك

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد نية لتأجيل الانتخابات فى الأندية وانتخابات النادى للجميع وستفرز مجلسا يدير ويطور من أجل القلعة البيضاء حيث سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة لتلك الأمور خلال الفترة المقبلة.

لجنة الزمالك الجديدة

واجتمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع اللجنة الجديدة التي تضم كلا من :

حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي أعضاء.

فيما سيتم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن اللجنة بعد قليل.