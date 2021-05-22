/631998/الأهلي-يكرر-سيناريو-الموسم-الماضي--ويتأهل-لنصف-نهائي--الأبطال--على-حساب-صن-داونز

عبر النادي الأهلي موقعة بريتوريا أمام نادي ميمولدي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق مكررا سيناريو النسخة الماضية من البطولة ومطيحا الفريق الجنوب إفريقي من الأبطال

ونجح النادي الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة اليوم على ستاد لوكاس موريبي بهدف لكل فريق منتظرا الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد دخل مباراة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي بتشكيل مكون من: تشكيل الأهلي محمد الشناوي في حراسة المرمى خط الدفاع: رامي ربيعه ,بدر بانون , ياسر إبراهيم , محمد هاني خط الوسط : عمرو السولية , أليو ديانج , أيمن أشرف خط الهجوم: محمد مجدي «أفشة», صلاح محسن في الأمام : محمد شريف تشكيل صن داونز بينما دخل صن داونز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو في الدفاع: ريكاردو ناسيمينتو- - موسى ليبوسا ـ ريفالدو كوتيزي في الوسط: ثابيلو مورينا- - أوبري موديبا- أنديلي جالي ـ سيفيسيهلي مخيزي في الهجوم: جاستون سيرينو- - ثيمبا زواني ـ بيتر شالوليلي

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