صور.. تعليم الإسكندرية يعلن استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، والتى تُعقد فى الفترة من 5 إلى 10 يونيو المقبل.





أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، والتى تُعقد فى الفترة من 5 إلى 10 يونيو المقبل.

وعقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًـا موسعًـا مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهى عموم المواد الدراسية.

وأصدر مدير المديرية، تعليمات مشددة بالالتزام بقرارات الوزارة بتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا فقط بدلا من 20 طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

وشدد سعد، على تعقيم جميع مقار لجان الامتحانات بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، فضلا عن التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وأوضح سعد، أن الاستعدادات تشمل نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها باللجان، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، فضلا عن توفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.