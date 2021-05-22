حسانين توفيق: يجب مراعاة الظروف المكانية لحث المواطنين على تلقى لقاح كورونا

وشدد النائب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على ضرورة مراعاة الظروف المكانية لحث المواطنين على تلقى اللقاح، مطالبا بعدم اقتصار مناطق تلقى اللقاح على المدن، بل لابد من وجود مناطق أكثر فى القرى والنجوع من خلال الوحدات الصحية وغيرها.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن وجود مناطق بالقرب من المواطنين يشجع فى الحصول على اللقاح، خصوصا وأن البعض يحجم عن تلقى اللقاح، وخصوصا فى القرى، بسبب بعد المسافة من ناحية أو الخوف من الإصابة بسبب الانتقالات الكثيرة والاختلاط.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، اتحاد الصناعات كذلك بضرورة توفير مناطق مناسبة فى المجمعات الصناعية لتلقى اللقاح تخفيفاً على العاملين، ولضمان تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لمواجهة الفيروس.
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