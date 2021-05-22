صور.. القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس، للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات، باعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، بحضور اللواء أ ح إيهاب محمـد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعدد من أعضاء هيئة التدريس.





يأتى ذلك استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات العلمية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات. ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، فى مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية، والاستفادة من الخبرات فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف، حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبيق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها. إلى جانب تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة فى المجالات الهندسية المختلفة التى تتصل بنطاق عمل الهيئة، من خلال دورات تدريبية مركزة فى مجال الدعم الفنى والاستشارات الهندسية، وكذلك التصميم الإنشائى والدراسات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التدريبية والملكية الفكرية. يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة، بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها.

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