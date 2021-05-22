عاجل.. وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك حماة النيل بالسودان

جدة - نرمين السيد - وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة، للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل"، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.





وأشار المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية إلى أن التدريب يأتى بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل -1، نسور النيل -2". من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

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