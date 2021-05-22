صور.. محافظ الإسكندرية: 50% نسبة الإشغال بالشواطئ اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابى كبير على مستأجرى الشواطئ والعاملين بها، والذين تأثروا بإغلاقها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال بالشواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئا اليوم بلغت 50% من الطاقة الاستيعابية، قائلا: "نحرص على زيادة تلك النسبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف المحافظ أن شاطئ المندرة المجانى تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا على استعداد المحافظة مستقبلا لتعميمها على عدد من الشواطئ العامة الأخرى التى تشرف عليها المحافظة، شريطة التزام المواطنين بكافة الإرشادات.

وناشد الشريف مرتادى الشواطئ بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات التى أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، فضلا عن الإبلاغ الفورى فى حال وجود أى مخالفات.