وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية النرويج

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 22 مايو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية مملكة النرويج إين إريكسن سوريد، تباحثا خلاله حول آخر تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصري والجهود المصرية المُكثَّفة التي أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، والمساعي الجارية لتثبيت التهدئة بين الجانبين، مع الاتفاق على أهمية توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين.

هذا، وقد تطرق الاتصال كذلك إلى بحث عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً مع الدور الهام الذي تضطلع به النرويج في إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).