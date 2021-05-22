استمرار افتتاح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات

واصلت السلطات المصرية اليوم السبت افتتاح معبر رفح البري "استثنائيا"؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه جرى افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا - لليوم السابع على التوالي - لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد جرى تشغيل المعبر يوم /الأحد/ الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين، وأنه تم تشغيله أمس واليوم لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من القطاع وإدخال المساعدات إلى القطاع، حيث إنه من المعتاد تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية؛ طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.