وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك ” حماة النيل ” بدولة...

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك " حماة النيل " والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين , بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين ، والذى يأتى إستمراراً لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل -1 ، نسور النيل -2 ) .

من جانبه رحب اللواء ركن / مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة , وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة ، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين .