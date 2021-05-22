/632001/رئيس-الحكومة-يشارك-في-حفل-زفاف-نجل-مدرب-حراس-النادي-الاهلى

شارك رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، فى حفل زفاف نجل مدرب حراس المنتخب الوطني السابق أحمد ناجي، أمس الجمعة، بحضور عدد من رموز الرياضة والفن.

رئيس الوزراء يشارك فى حفل زفاف نجل مدرب حراس المرمى أحمد ناجي وتقدم رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى الحضور، وحرص على تبادل السلام وتقديم المباركات إلى العروسين، وذلك وسط وجود كوكبة من النجوم الفنية واللاعبين والرياضيين. رئيس الوزراء خلال حفل نجل مدرب حراس المرمى وحضر أيضًا مسئولين على المستوى الرسمي، مثل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وعدد من قيادات النادى الأهلى والزمالك وآخرين. وأقيم الحفل الذى حضره رئيس الوزراء، بإحدى الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، بحضور الكثير من الرياضيين والفنانيين، ومنهم عمرو كمال وهشام عباس وعدد كبير من أصدقاء العروس. وفى الصور التى رصدها موقع دوت الخليج، لوحظ مقابلة رئيس الوزراء لعدد من حضور الفرح بسعادة بالغة، مبادلهم السلام والترحيب، وظهر رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى وهو يبادل الضيوف السلام.

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