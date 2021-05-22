/631997/حسانين-توفيق-يطالب-بتوفير-مراكز-تلقي-لقاحات-كورونا-في-القرى-والنجوع
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن توسع الحكومة في الفئات المستهدفة من التطعيم بلقاح فيروس كورونا أمر في منتهى الأهمية، ويساهم بشكل كبير في محاصرة الوباء.
مراعاة الظروف المكانية لتلقي اللقاح
وشدد النائب حسانين توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانين، على ضرورة مراعاة الظروف المكانية لحث المواطنين على تلقي اللقاح، مطالبا بعدم اقتصار مناطق تلقي اللقاح على المدن، بل لابد من وجود مناطق أكثر في القرى والنجوع من خلال الوحدات الصحية وغيرها.
وأشار حسانين توفيق،عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مناطق بالقرب من المواطنين يشجع في الحصول على اللقاح، خصوصا وأن البعض يحجم عن تلقي اللقاح وخصوصا في القرى بسبب بعد المسافة من ناحية أو الخوف من الإصابة بسبب الانتقالات الكثيرة والاختلاط.
وطالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، اتحاد الصناعات كذلك بضرورة توفير مناطق مناسبة في المجمعات الصناعية لتلقي اللقاح تخفيفا على العاملين، ولضمان تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لمواجهة الفيروس.
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