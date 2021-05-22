/631999/أول-تعليق-من-رئيس-الزمالك-الجديد-بعد-تولى-المهمة-رسميا

علق حسين لبيب الرئيس الجديد لنادي الزمالك على تولى الإدارة الجديدة لقيادة القلعة البيضاء وذلك بعد تولي المسئولية بشكل رسمي عقب إعلان وزير الشباب والرياضة التشكيل الرسمي للجنة الجديدة التي تدير الفارس الأبيض.

وأكد حسين لبيب في أول تعليق "نهدف للكثير من التطلعات في نادي الزمالك بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وسنعمل على إحداث طفرة فى مختلف الألعاب داخل القلعة البيضاء من اجل إستقرار الفرق الرياضية في القدم واليد والسلة وغيرهم".

أول تعليق لرئيس الزمالك الجديد

وتابع رئيس الزمالك الجديد: " نفكر في الدقائق الأولى من تولي المسئولية فى كيفية تمويل الفارس الأبيض من أجل الحفاظ على مستوى الفرق وتحقيق البطولات فى أرض الملعب ، وذلك من خلال الإهتمام بالجانب الإجتماعي في فروع النادي و المصايف".

تصريحات رئيس الزمالك الجديد

واخختم: " سنعمل على الفكر المميز في جزئية الإدارة والتمويل من أجل إيجاد سبل الإدارة الحديثة والإعتماد عليها للإرتقاء بمستوى الفارس الأبيض".

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل لجنة الزمالك الجديدة

كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك، لإختيار مجلس منتخب يقود النادي في السنوات الأربعة المقبلة، بعد اللجنة الجديدة التي تم تعيينها اليوم برئاسة حسين لبيب .

وأكد وزير الرياضة أن انتخابات الزمالك ستقام عقب يوم 23 نوفمبر المقبل، وهو ما يتوافق مع نهاية فترة مجلس الزمالك الموقوف. وأضاف وزير الرياضة أن سيتم فتح باب الترشح للانتخابات نادى الزمالك، مطلع شهر سبتمبر المقبل .

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد نية لتأجيل الانتخابات فى الأندية وانتخابات النادى للجميع وستفرز مجلسا يدير ويطور من أجل القلعة البيضاء حيث سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة لتلك الأمور خلال الفترة المقبلة .

ينشر موقع «دوت الخليج» التشكيل الرسمي للجنة الزمالك الجديدة والتي ستدير نادي الزمالك، خلفا للجنة الثلاثية التي كانت تضم المستشار عماد عبدالعزيز .

لجنة الزمالك الجديدة

وجاءت اللجنة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء.

فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.