/632000/شاب-يطعن-شقيقه-بسبب-خلافات-على-الميراث-في-الدقهلية

أصبح الميراث نقمة لبعض الأسر بسبب الخلافات التي تنتشر فور وفاة الأب بين الأشقاء بسبب الميراث، ومنها التي تصل حد القتال، الأمر الذي بات منتشرًا في العديد من القرى المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث مقتل سائق توك توك بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، على شقيقه وطعنه بآلة حادة “سكين” بسبب خلاف نشب بينهم على الميراث.

شاب يطعن شقيقه بسبب الميراث

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزله العام، بوصول المدعو " محمد ع ا " 26 سنة سائق، مقيم قرية الرودة التابعة لدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالبطن، بعدما تعدى عليه شقيقه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب وشقيقه الذي يبلغ من العمر 22 عامًا سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان، لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.

الجدير بالذكر، أن الشاب الذي يبلغ 22 عامًا تعدى على شقيقه بالضرب بواسطة آلة حادة كانت بحوزته وأحدث إصابته، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر 1449 لسنه 2021 إدارى مركز المنزلة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.