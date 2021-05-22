/632002/محمود-العسال-مبادرة-الرئيس-لإعادة-إعمار-غزة-إنتصار-لحق-المواطن-في-السكن

قال المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التضامن المصري الرسمي والشعبي الواسع، مع المعاناة الفلسطينية والتعبير عن الرفض التام للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، هو اسمى معاني الانتصار لحقوق الانسان الفلسطيني فى العيش وحقه فى سكن آمن وسلم وكرامة بعيدا عن التدمير التعسفى من الاحتلال الاسرائيلى

ولفت العسال في تصريحات له اليوم، الى أن التقدير العربي والدولي والفلسطيني البالغ، للمبادرة بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة اعمار غزة قد جاء من إيمان الرئيس السيسى وحسه الإنسانى وتقديره للمواثيق الدولية والعهد العالمى لحقوق الإنسان ومفوضية الامم المتحدة بشأن حماية الشعب الفلسطينى من الاخلاء القسرى وحقه فى السكن والعيش بأمان

مبادرة الرئيس تعيد الروح لغزة مرة أخرى

وأشار إلى إن المبادرة تعيد الروح للقطاع مرة ثانية وتعيد تسكين آلاف الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم ونزحوا عنها بسبب شدة الضربات الإسرائيلية والتي نتج عنها دمار واسع وهائل في مختلف أنحاء القطاع.

جهود الدبلوماسية المصرية

وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المبادرة الانسانية المصرية للمساعدة، تتكامل مع جهود مصرية دبلوماسية متواصلة من جانب مصر طوال الأيام الماضية لاقرار التهدئة في القطاع ووقف اطلاق النار، مضيفا :”مصر طرحت منذ سنوات ولا تزال تكرر أن ما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني هو العمل على استعادة حقوقه المشروعة عبر اقامة حل للدولتين، والاستماع لصوت العقل. فبدون تسوية سياسية سيظل الوضع متفجرا وقابلا للاشتعال من جديد في أي لحظة. بينما السلام والعدل يجلب الهدوء والآمان للجميع ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة منذ سنوات”.