/632003/كيف-أحتفل-لاعبو-الأهلي-بالصعود-لنصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-فيديو

شهدت اللحظات التي تلت مباراة الأهلي وصن داونز احتفالات متعددة من جانب لاعبي المارد الأحمر ، بعد التعادل مع الفريق الجنوب إفريقي في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب موريبي في الثالثة عصر.

وغمرت لاعبي النادي الأهلي سعادة بالغة بالصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق تعادل غالي على حساب صن داونز، وأعرب العديد من لاعبي القلعة الحمراء عن سعادتهم البالغة بالفوز على صن داونز بنتيجة المباراتين. تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن. تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا

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