/632004/منافس-الأهلي-في-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

حقق الأهلي تعادلا هاما أمام صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب موريبي ضمن مواجهات إياب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، وبهذا التعادل تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي الأبطال بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.

وتأهل الأهلي للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين وينتظر المارد الأحمر مواجهة هامة في الدور نصف النهائي بعد التغلب على ماميلودي صن داونز في إطار مواجهات من الجانب الأخر.

منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي أحد منافسين الجانب الأخر طبقا للقرعة التي أوقعت المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب إفريقي وفي طريق الفائز من الترجي التونسي و شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الفائز من الترجي و شباب بلوزداد

وبعد تأهل الأهلي بشكل رسمي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أصعب من المؤكد مواجهة المارد الأحمر للمتأهل من مباراة الترجي التونسي و شباب بلوزداد الجزائري ، بعد أن حقق الفريق الجزائري الفوز في اللقاء الأول بثنائية دون رد ، الأمر الذي جعل أبناء باب سويقة مُطالب بالإنتصار على الفريق الجزائري بفارق 3 اهداف من أجل الصعود للدور القادم.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع : ياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف و رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة و عمرو السولية وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا.

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا.