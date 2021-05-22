/632005/هاني-رمزي-يثر-غضب-السوشيال-ميديا-بسبب-الراحل-سمير-غانم

لازال الوسط الفني يخيب ظن جمهوره بتصرفاتهم التي تثير استفزار، وغضب رواد السوشيال ميديا عليهم، فلم ننتهي من واقعة يسرا وأصدقائها بعد تدوالهم صور وفيديوهات مليئة بالأغاني والرقصات على أنغام عمرو دياب في اليوم الذي رحل فيه أحد العلامات البارزة في الفن المصري وهو الفنان سمير غانم، لنجد حادثة أخرى من الفنان هاني رمزي بإعلانه عن استكمال عرض مسرحيته واهدائها لروح سمير غانم، ربما كان يتصرف بحسن نية كما زعم البعض، وربما استغلها حجة لعدم هجوم الجمهور عليه بناءًا على رأي الأخرون.

دوت الخليج يرصد تفاصيل واقعة هاني رمزي الذي أثارت غضب الجمهور عليه بسبب الراحل سمير غانم، فضلًا عن الجدل الذي دار بين مؤيدي تصرفه ومعارضيه.

هاني رمزي يهدي عرض مسرحيته لروح سمير غانم

كشف الفنان هاني رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استكماله عرض مسرحيته "أبو العربي" واهداء عرض اليوم على روح الفنان سمير غانم، إذ نشر صورة تجمع البوستر الرسمي للمسرحية وصورة سمير غانم وعلق عليها: " عرض النهاردة لمسرحية أبو العربى، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (فى حب سمير غانم)، وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

رد فعل الجمهور على منشور هاني رمزي

انزعج متابعي هاني رمزي من هذا التصرف، واتهمه البعض باستغلال رحيل الفنان سمير غانم في الدعايا لمسرحيته، واصفين الوسط الفني بالتناقد والنفاق فقالت أحدهم: "تهدي ليه مسرحيه لا بتقدم ولا بتأخر يعني، اللي نعرفو الأموات بيهدو ليهم صلاة، نقرأ ليهم دعاء أو نقرأ ليهم قرآن دا اللي هيفيدو، بس انه تعرضوا أعماله دي هتفيد في شنو يعني ؟".

وقال البعض الآخر: "إهداء إيه وبتاع إيه يا أخ، إزاي لو بتحب حد وزعلان على فراقه تقف وتهزر وتضحك ولا كأن حاجه حصلت، ايه التناقض ده، انتو بجد وسط غريب وناس غريبة، واحد يعمل مسرحيه ويضحك ويفرفش، وواحدة زي يسرا تروح العزا الصبح وبالليل ترقص وتفرفش! يه ده ايه ده بجد، اسمه ايه ده ولا وصفه ايه، ده الكلب لما صاحبه يموت بيزعل ويحزن عليه وممكن يموت بعده، وسط تعبان محصلش حتى الكلاب"، "ولو مكانش مات كنت حتعمل ايه في الدعاية يا ريت منتاجرش بموت الناس".

وظهرت فئة أخرى تدعم موقف هاني رمزي مشيرين إلى الحرية ودراية كل شخص بظروف عمله فربما لن يستطيع أن يوقف عروض مسرحيته بناءًا على اتفاقيات معينة لا نعرفها فقال أحدهم: "بالنسبة للناس اللي بتقول وقف العرض دا اكل عيش واجور الله أعلم الأمور دي ماشية ازاي ينفع تقف يوم ولا لأ ..اللي عاوزة اقوله إن مين في حضراتكم والده أو عزيز عليه اتوفى ومكنش مضطر أنه ينزل شغله تاني يوم غصب عنة.. بلاش نيجي على بعض اوي ..بالنسبة للأستاذ هاني رمزي مكنش في داعي للبوست دة وكان يكفي أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة".

وأعرب أحدهم عن نُبل تصرف هاني رمزي قائلًا: "ربنا يسعدك ياهاني ووقفتك بجانب روح الفنان سمير أن دل يدل علي أنك إنسان طيب وبتحب أصدقاؤك وخصوصًا الأستاذ الجميل طيب القلب سمير غانم رحمه الله وعزاءنا أنه مع الصديقين لأنه إنسان طيب".

هجوم شرس على الفنانة يسرا

الجدير بالذكر، أنه تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنانة يسرا، أثناء حضورها لحفل رجل الأعمال علي جميل الذي أقامه في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنيات عمرو دياب الذي أحيى حفل الزفاف مع الفنانة نانسي عجرم والمطرب راغب علامة وتسببت لقطات يسرا بحملة شرسة عليها، اتهمتها البعض "بالنفاق"، وبعدم مراعاة مشاعر عائلة الراحل، أو احترام الصداقة التي جمعتها به في العمل وخارجه، لعشرات السنين، كما أن دلال عبد العزيز تعد صديقة مقربة ليسرا وإلهام شاهين ولبلبة، وهو ما دفع الجمهور للهجوم على النجمات بسبب ما قمن به.