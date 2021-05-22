/632006/موسيماني--قتلنا-أحلام-صن-داونز-وأنتظروا-البطولة-العاشرة

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته البالغة بخصوص تأهل الفريق الأحمر للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا ، مشددا ان الفريق استطاع قتل أحلام فريق صن داونز بعد التعادل معهم في بهدف لكل فريق في إطار مواجهات إياب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: " لاعبو الأهلي تعاملوا بشكل مثالي خلال مباراة صن داونز ، بعد أن واجهنا خصم صعب وعنيد للغاية ولديه امال في تحقيق البطولة".

تصريحات موسيماني بعد مباراة صن داونز

وتابع موسيماني: " خضنا المباراة بشكل تكتيكي كبير بعد أن ركزنا على القوى الهائلة التي يمتلكها النادي الجنوب إفريقي ، وفي الأخير استطعنا تحقيق الفوز والعبور للدور القادم وهو الأمر المطلوب لجماهير وعشاق المارد الأحمر".

وواصل الجنوب إفريقي : " هدف ياسر إبراهيم الذي سجله خلال الشوط الأول ، ساهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة مميزة نحتاجها للتأهل ، ولقد نجحنا في قتل احلام نادي صن داونز".

موسيماني: نتطلع لحسم اللقب العاشر

واختتم: " بعد حسم التأهل للدور نصف النهائي نحن الأن نركز على المنافسة لحصد اللقب العاشر لكن قبلها ضروري التركيز بطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان".‏

وحقق الأهلي فوزا هاما على حساب صن داونز بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

تتشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.