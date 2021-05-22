من هو حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد ؟!

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تعيين لجنة جديدة لرئاسة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة ولحين إجراء انتخابات جديدة للفريق الأبيض . ويعرض لكم موقع دوت الخليج أبرز المعلومات عن رئيس الزمالك الجديد حسين لبيب .

حسين لبيب ولد هو أحد رموز كرة اليد في نادي الزمالك ولد عام 1955, ودخل نادي الزمالك وهو في الثالثة عشرة من عمره.

اختاره مدرس التربية الرياضية في مدرسته الأورمان الإعدادية للعب لفريق كرة اليد بنادي الزمالك في عام 1968، فعلى الرغم قصر قامته إلا أن البحث كان جارياً في ذلك الوقت في النادي الأبيض عن لاعب يجيد التسديد بقوةو وهذا ما وجدوه في حسين لبيب .

تدرب لبيب في بدايته على يد كلا من كمال درويش الرئيس الأسبق لنادي ، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في الوقت الحالي.

ألقاب حسين لبيب مع الزمالك

ونجح حسين لبيب في تحقيق 21 لقباً مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك بواقع 7 دوري و9 كأس و 5 ألقاب إفريقية أثناء مسيرته كلاعب داخل جدران الفريق الأبيض .

مشاركاته مع المنتخب

شارك لبيب مع المنتخب المصري لكرة اليد في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 7 مرات .

مناصبه الإدارية

تولى حسين لبيب العديد من المناصب الإدارية أبرزها إدارى في منتخب مصر الأول وعضوية المجلس القومي للرياضة, ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر في يناير 2021 والتي حصل عليها المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية,كما أنه كان من المرشحين لشغل مقعد رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد عام 2012 ولكن لم يحالفه التوفيق .

الأحمر أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر

وفي تصريح سابق لـ حسين لبيب قال"أن أحمد الأحمر يعد واحدا من أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن في تاريخ مصر، مشيراً إلى أنه بمثابة خليفته في ملاعب كرة اليد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف وحيد في إطار الجولة الثالثة والعشرون.