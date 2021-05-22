محافظ الجيزة يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة جزيرة الدهب

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ إلى أنه من خلال التعاون مع كل أجهزة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد تم تنفيذ مشرروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفه إجمالية بلغت 18 مليار جنيه، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه شرب نقية بطاقة تزيد عن 600 ألف م3 يوميآ بتكلفة 2.6 مليار جنيه و تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات بحوالى 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات معالجة للصرف الصحى بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده الخطوات الأخيرة لبدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وإنقطاعات المياه التى تعانى منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

640 مليون جنيه تكلفة تطوير جزيرة الدهب

وذكر أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 80 ألف م3/يوم لكل منهم وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ حاليآ بدء التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها نهاية الشهر المقبل.

واطلع المحافظ على مكونات المشروع الذى تم تنفيذه على مساحة فدان لتنقية 160 ألف م3/يوم من المياه، بإستخدام تكنولوجيا " الديناساند " الحديثة والتى توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطه بالكامل داخل جزيرة الدهب بطاقة 700 ألف متر مكعب يوميا.



وعقب تفقد المحافظ مراحل التشغيل للمحطة عقد راشد لقاء موسع مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب لاستعراض الموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض الجيزة ووضع رؤية مستقبلية، يشارك فيها الأجهزة كافة للسعى نحو تنفيذها للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات ضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة إلى جانب وضع أجندة عمل خلال المرحلة المقبلة لتدعيم كافة المناطق بخدمة الصرف الصحى .

حيث أكد محافظ الجيزة على تذليل جميع العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من كل المشروعات مطالباً رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بإعداد تقرير يتضمن جميع الاحتياجات المطلوبة والمعوقات التى تواجه المشروعات المدرجة والمستقبلية للسعى نحو تنفيذها.

لافتاً أن المحافظة تعطى أولوية للانتهاء من المشروعات المتعثرة خصوصًا فى قطاع الصرف الصحى فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة، والتى شملت محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين وجارٍ الانتهاء خلال فترة وجيزة من إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية والمشاريع المتعثرة بمدينة الحوامدية ومراكز أبو النمرس والبدرشين فى خلال 6 أشهر، والتى تم ضخ اعتمادات ماليه فيها ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن ودعم الخدمة بالمناطق التى تم رصد احتياجها لذلك، موجهاً بضرورة الانتهاء من محطتى مياه منشأة القناطر وأوسيم لما لهم من أهمية كبيرة فى حل مشكلة الانقطاعات بشمال الجيزة فى زيادة كميات المياه المنتجه.

تطوير 42 قرية

وأشاد محافظ الجيزة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير عدد 42 قرية بمراكز الصف وأطفيح بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه، بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى موجهاً الشكر لكل أجهزة الدولة المشاركة فيها، كما وجه محافظ الجيزة الشكر إلى الدكتور وزير الإسكان وللجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذا أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية على التعاون المثمر للحاق بركب التنمية التى تحققها الدولة للنهوض بكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه قال المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها فى خلال عام، موضحاً بأن المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 ساهمت فى رفع الطافة الإنتاجية للمياه الى 2.8 مليار متر مكعب لخدمة حوالى 10 مليون نسمة وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

لافتاً إلى أن المشروعات شملت محطات مياه الشرب بأطفيح والصف والقيراطين بأوسيم بطافة 60 ألف م3 لكلاً منهم ومحطة مياه العياط بطاقة 51 ألف م3 ومحطة مياة الحوامدية بطاقة 70 الف م3 ومحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3 وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية الى 100 ألف م3 ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م 3.

حل مشكلة المياه ببولاق الدكرور

وأضاف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأنه خلال شهر سوف يتم حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه ببعض مناطق حى بولاق الدكرور، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة وإضافة خطوط جديدة والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمة مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذى للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم والتى ستوفر 60 ألف م3 / يوميآ مما سيساهم بشكل ملحوظ بتحسين الضغوطات بمناطق شمال الجيزة .

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر الدقى وبولاق الدكرور والعمرانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.