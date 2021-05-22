وزيرة خارجية النرويج تشيد بالدور المصرى فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية مملكة النرويج إين إريكسن سوريد، تباحثا خلاله حول آخر تطورات الأوضاع فى المشهد الفلسطينى، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصرى والجهود المصرية المُكثَّفة التى أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، والمساعى الجارية لتثبيت التهدئة بين الجانبين، مع الاتفاق على أهمية توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين. وقد تطرق الاتصال كذلك إلى بحث عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية فى كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا مع الدور المهم الذى تضطلع به النرويج فى إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى "AHLC".

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