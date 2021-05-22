الرئيس الفلسطينى يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للتهدئة وإعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أرض دولة فلسطين.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عباس اليوم السبت، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، وفدا أمنيا مصريا، حيث أطلع عباس الوفد المصرى، على تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة فى قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلى الفلسطينى.

من جانبه.. نقل الوفد المصرى، تحيات الرئيس السيسى، للرئيس محمود عباس وشعب فلسطين.

حضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.