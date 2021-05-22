مدبولى يشهد توقيع عقد شراكة بين العربية للتصنيع ودى إم جى مورى الألمانية

جدة - نرمين السيد - ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذى لشركة "دى إم جى مورى".

ويأتى تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلى CNC، الذى يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، فى إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع مسئولى الشركة.

وعقب التوقيع، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين الشركة وعدد من الجهات، منها وزارتا النقل والإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وتعددت مجالات التعاون مع الشركة مثل: الصناعات الطبية، ومشروع الطلمبات، وتطوير مصنع سيماف، لتطوير وتحديث السكك الحديدية.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن عقد الشراكة، الذى تم توقيعه اليوم يأتى تتويجا لهذا التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة؛ حيث تقوم حاليا شركة "دى إم جى مورى" - شركة مساهمة، بالاستثمار من خلال التعاون مع الهيئة فى مصنع مُميكن بالكامل وعالى البرمجة لإنتاج معدات الخراطة والتفريز على مساحة تبلغ حوالى 60,000 م2 فى نطاق مقر الهيئة العربية للتصنيع ، ويُعد أول مصنع ذكى من نوعه فى مصر وإفريقيا، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال عام 2023.

ويُتيح هذا المصنع كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التى تشمل التشغيل الآلى المرن، والتحويل الرقمى الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة لخدمات الرقمنة الصناعية للمصانع وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على تلك المعدات.

من جانبه، قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذى للشركة: خلال الأعوام الأخيرة، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تحسّن وضع الاقتصاد المصرى وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار.

وأشار إلى أن عقد الشراكة يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلى الذكى CNC، ومستلزمات الإنتاج، وذلك وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه بهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات فى المنطقة الإفريقية والعربية، كما أن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلى الرقمى CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.

وأضاف: "لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هى الواجهة لقارة إفريقيا، فهى قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكى، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وكذا لتعزيز التحول الصناعى فى هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم" .

ومن المقرر أن تفتتح أكاديمية "دى إم جى مورى" موقعا جديدا للتدريب فى المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألمانى فى تعليم الشباب المؤهلين العاملين فى مصر، فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع فى المدارس والجامعات المصرية؛ وذلك بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة فى تحديث التعليم الصناعى تحت رعاية الرئيس السيسى.

وقال: من منطلق أن التعليم الصناعى الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادى، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، ولذا ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى فى مصنع الإنتاج الجديد.