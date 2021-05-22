الأنبا هدار يرأس احتفالات قديس الشركة الرهبانية فى ديره بالخطاطبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حضور الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس الدير، وتم أثناء صلاة القداس الإلهى رسامة شمامسة وتدشين أوانى جديدة، وكان يوم مفرح وشارك فيه الآباء رهبان الدير وجمع من الآباء الكهنة المحبين للدير.

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