الضحة تقدم 15 نصيحة غذائية لمرضى الضغط

نشرت وزارة الصحة والسكان ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مجموعة من الارشادات والنصائح لمرضى الضغط ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا. وجاءت النصاءح الغذاية كالتالى :

1- تجنب الاغذية عالية الملح ، مثل المخللات، والاسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين.

2-الطهي الصحي بقليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن

3-تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك، والأغذية المعلبة مثل التونة والفول المعلب والصلصة

4-خمس جرامات من الملح هي الكمية المسموحة يومياً للشخص البالغ، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

5- انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعنى الشفاء وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج لكنه مؤشرا لفاعلية العلاج وضرورة الاستمرار عليه،

6-نمط الحياة الصحي يزيد من فعالية العلاج الدوائي ويساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

7-الحفاظ على مواعيد العلاج ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.

8- الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لانها تحتوى على نسبة عالية من الملح.

9- الخضار والفوكهة الطازجة تحتوى على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم.

10- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسة وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.

11- المشى الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات فى الاسبوع يساعد على التحكم فى ارتفاع ضغط الدم.

12- احرص على شرب الماء وخاصة فى الصيف ، لان الجفاف بسبب عدم شرب الماء يساعد على لزوجة الدم والجلطات.

13 -يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم الى شرب من 8 : 10 اكواب مياه يوميا.

14- الكافيين الموجود فى الشاى والقهوة والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

15- مشروب " العرقسوس" يرفع من ضغط الدم

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