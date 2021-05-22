وزير خارجية قبرص: بلادي ستظل داعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي  

نقل أنيكوس خريستودوليدس وزير خارجية قبرص، تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس.

وأكد أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة

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