/632009/رسالة-قوية-من-سيد-عبد-الحفيظ-للاعبي-الأهلي-بعد-موقعة-صن-داونز-فيديو

ناشد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بضرورة نسيان التأهل الإفريقي والتركيز على مواجهة السوبر الإفريقي الغائبة عن المارد الأحمر منذ 7 سنوات وذلك خلال إجتماعه باللاعبين داخل غرفة الملابس بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال بعد التعادل مع بطل جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق.

وقال سيد عبدالحفيظ للاعبين داخل غرفة خلع الملابس:" بكرة عندنا بطولة مهمة جدا غايبة عن النادي الأهلي من 7 سنين ، نركز وننسى التأهل خلاص ولابد من التركيز على البطولة القادمة".

عبدالحفيظ يناشد لاعبي الأهلي ببطولة السوبر

وتابع عبدالحفيظ : " سعداء بالتأهل على حساب صن داونز في دوري أبطال إفريقيا ، لكن مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان مهمة للغاية في ظل غيابها عن قلعة بطولات النادي الأهلي منذ 7 سنوات ".

شهدت اللحظات التي تلت مباراة الأهلي وصن داونز احتفالات متعددة من جانب لاعبي المارد الأحمر ، بعد التعادل مع الفريق الجنوب إفريقي في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

احتفال لاعبي الأهلي بعد الفوز على صن داونز

وغمرت لاعبي النادي الأهلي سعادة بالغة بالصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق تعادل غالي على حساب صن داونز، واعرب العديد من لاعبي القلعة الحمراء عن سعادتهم البالغة بالفوز على صن داونز بنتيجة المباراتين.

وحقق الأهلي تأهلا غاليا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل معه في مباراة الإياب مستفيدا من فوزه بثنائية خلال مباراة الذهاب في القاهرة.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو.

خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا.

خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي.

الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.