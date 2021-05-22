/632010/فايز-أبو-حرب-من-غزة-ندعم-الأشقاء-فى-فلسطين-بكافة-الأشكال-صور-وفيديو

ثمن النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزه، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار، وبمشاركة عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى إعادة الإعمار بعد الاعتداء والقصف العشوائي من قوات الاحتلال على مدن القطاع، مؤكدا على أن الدولة المصرية من أولي الدول التي دعمت القضية الفلسطينية على أرض الواقع.

فايز أبو حرب: القافلة التى ضمت مواد غذائية وطبية لدعم الأشقاء ولفت النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، إلي ان القافلة جاءت فى إطار توجيهات الرئيس السيسي والقيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلي ٨٠ شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية. وأكد النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، ان الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها لأكثر من ٧٠ عاما، حيث قدمت أكثر من ١٠٠ ألف شهيد، فضلا عن تدخل الرئيس السيسي لوقف اطلاق النار بدون شروط من الجانب الاسرائيلي ،يعكس تحركات القيادة السياسية على ارض الواقع لدعم الأشقاء فى فلسطين فى دفاعهم عن قضيتهم والمقدسات الدينية ضد اعتداءات الاحتلال الغاشم . هذا ووصلت أمس قافلة مستقبل وطن معبر رفح الحدودي، والتي تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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