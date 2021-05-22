/632011/حسام-المندوه-الاتحاد-ونبذ-الخلافات-سلاحنا-لحل-أزمات-الزمالك

أبدى الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، سعادته وفخره بعد تعيينه عضوا باللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك، والتي أعلنها وزير الرياضة أشرف صبحي اليوم السبت، ويترأسها حسين لبيب، لتولي قيادة القلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات جديدة للنادي .

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج» أنه سعيد بالعمل داخل نادي الزمالك، الذي تربى داخل جدرانه، مؤكدا تطلعه لتحقيق أكبر قدر ممكن من طموحات جماهير القلعة البيضاء، والعبور بالنادي لبر الآمان من الأزمات التي يعانيها في الفترة الأخيرة .

المندوه لـ دوت الخليج: سعيد بالتواجد داخل الزمالك

وأكد أن الزمالك يمتلك العديد من مقومات النجاح، وعلى رأسها الجماهير العريضة التي تسانده، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال الساعات المقبلة للم شمل أبناء ورموز النادي، للوقوف خلف الكيان، وتوفير أكبر قدر من الهدوء والاستقرار والمساندة .

المندوه يكشف لـ دوت الخليج كيفية العمل داخل الزمالك

وأضاف: "سلاحنا الأهم في الفترة القادمة هو الاتحاد ونبذ الخلافات بين كل أبناء الزمالك، وهذا هو الطريق الوحيد الذي يليق بالقلعة البيضاء، والذي سيقودنا لحل أي مشكلة تواجهنا، وسيعيد الزمالك لمكانته الطبيعية" .

وينشرموقع «دوت الخليج» التشكيل الرسمي للجنة الزمالك الجديدة والتي ستدير نادي الزمالك، خلفا للجنة الثلاثية التي كانت تضم المستشار عماد عبدالعزيز .

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن التشكيل الرسمي للجنة الزمالك الجديدة بشكل رسمي وذلك بعد الجسلة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي مع بعض مسئولي اللجنة الجديدة.

تشكيل لجنة الزمالك الجديدة

وجاءت اللجنة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء.

فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

على جانب أخر وفي نفس السياق أكد حسين لبيب رئيس الأبيض الجديد في أول تعليق "نهدف للكثير من التطلعات في نادي الزمالك بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وسنعمل على إحداث طفرة فى مختلف الألعاب داخل القلعة البيضاء من اجل إستقرار الفرق الرياضية في القدم واليد والسلة وغيرهم".