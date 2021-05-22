/632012/بالفيديو-جماهير-صن-داونز-تهاجم-موسيماني-والمدرب-يدخل-في-نوبة-بكاء

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا لحظات بكاء كبيرة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بيتسو موسيماني بعد الإعتداء من قبل بعض جماهير النادي الجنوب إفريقي في مواجهة الفريقين.

بكاء بيتسو موسيماني بعد مؤتمر الأهلي و صن داونز

ونشرت زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فيديو يوضح تعرض بعض جماهير صن داونز لحافلة المارد الأحمر قبل التوجه لملعب موريبي، ويحملون لافتات معارضة له قبل مواجهة صن داونز في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ودخل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نوبة بكاء خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا معلقا على حزنه الكبير بشأن تلك التصرفات.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته البالغة بخصوص تأهل الفريق الأحمر للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا ، مشددا ان الفريق استطاع قتل أحلام فريق صن داونز بعد التعادل معهم في بهدف لكل فريق في إطار مواجهات إياب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: " لاعبو الأهلي تعاملوا بشكل مثالي خلال مباراة صن داونز ، بعد أن واجهنا خصم صعب وعنيد للغاية ولديه امال في تحقيق البطولة".

تصريحات موسيماني عقب المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وصن داونز

وتابع موسيماني: " خضنا المباراة بشكل تكتيكي كبير بعد أن ركزنا على القوى الهائلة التي يمتلكها النادي الجنوب إفريقي ، وفي الأخير استطعنا تحقيق الفوز والعبور للدور القادم وهو الأمر المطلوب لجماهير وعشاق المارد الأحمر".

وواصل الجنوب إفريقي : " هدف ياسر إبراهيم الذي سجله خلال الشوط الأول ، ساهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة مميزة نحتاجها للتأهل ، ولقد نجحنا في قتل احلام نادي صن داونز".

واختتم: " بعد حسم التأهل للدور نصف النهائي نحن الأن نركز على المنافسة لحصد اللقب العاشر لكن قبلها ضروري التركيز بطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان".‏