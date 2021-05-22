/632013/الأهلي-يسخر-من-حارس-صن-داونز-بعد-التأهل-صور

نجح النادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما أقصى في ربع النهائي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل اليوم في مباراة الاياب بهدف لكل فريق مستغلا الفوز في مباراة الذهاب هنا في القاهرة بهدفين دون رد لينتظر النادي الأهلي في نصف النائي الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي : “ لقطة واحدة تتكر هذا الموسم “ مع وضع صورة متكررة من إحراز المارد الأحمر لهدف في شباك حارس صن داونز الجنوب إفريقي ، الأمر الذي أثارالجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ودخل موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بالتشكيل التالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع : ياسر ابراهيم ,بدر بانون, رامي ربيعة

خط الوسط : أيمن أشرف, عمرو السولية ,أليو ديانج ,محمد هاني

في الهجوم: محمد مجدي "أفشة" ,صلاح محسن , محمد شريف

أهداف اللقاء

ونجح النادي الأهلي في خطف الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق مدافعه ياسر إبراهيم بعدما استقبل ركنية من أيمن أشرف ليسكنها في شباك أونيانجو , قبل أن يعادل المدافع موسي لوسيبا الكفة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة ال 30 من عمر اللقاء عن طريق ركنية أيضا, ولكنها لم تكفي الفريق لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث أن بطل جنوب إفريقيا كان بحاجه لثلاثه اهداف أخرى لضمان الصعود .

ويسافر النادي الأهلي اليوم عقب انتهاء مباراة صن داونز إلى قطر على متن طائرة خاصة استعدادا للقاء نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على ملعب ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة