صولا عمر تثير الجدل بسبب أغنية "أبو أحمد"..معلومات عن الفتاة الحسناء

/632014/صولا-عمر-تثير-الجدل-بسبب-أغنية-أبو-أحمدمعلومات-عن-الفتاة-الحسناء

صولا عمر، فتاة أثارت حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بعدما أتضح أنها صاحبة أغنية جديدة اقتحمت منصات السوشيال ميديا بقوة تدعى "أبو أحمد"، حيث ظلت كلمات الأغنية التي كانت غريبة لدى البعض عالقة في أذهان الكثير من الجمهور، لتبدأ تغزو قاعات الأفراح.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن صولا عمر التي خطفت الأنظار لها بكلماتها الغريبة وفكرتها التي لاقت روجًا واسعًا، وذلك في فترة قصيرة لتصبح تنافس العديد من المهرجانات الشعبية وغيرها.

معلومات عن صولا عمر

تخدعك ملامحها للوهلة الأولى، والتي تربط بين الشرقية والغربية سويًا، فحينما تسمع بداية الأغنية تتأكد بأنها غربية لتفاجىء الجمهور في النصف الآخر بكلماتها العربية الدارجة.

صولا عمر، الفتاة الشابة التي كان حلمها الدخول مجال الغناء بعد تخرجها من جامعة عين شمس، قسم لغة إنجليزية.، حيث أنها تجيد الغناء بالإنجليزية والفرنسية، ولها العديد من مقاطع الفيديو المتنوعة التي تسخر فيه من قضايا متنوعة بين الشباب والفتيات.

أغنية أبو أحمد لـ صولا عمر

كانت الأغنية التي أثارت ضجة واسعة محاكاة للأغنية الألمانية "شوجر دادي" وخلال غنائها اقترح الموزع اسم "أبو أحمد"، ليتم الدمج بين كلمات الأغنية، وبالفعل لاقت إعجاب العديد من الشباب على السوشيال ميديا، وخرجت الكوميكسات الساخرة التي حملت نفس كلمات الأغنية.

أوضحت صولا عمر، في تصريحات صحفية، أن أغنيتها كانت كانت تجربة للصوت وأنتجت على سبيل السخرية ليست أكثر فحسب، معربة عن سعادتها بالإنتشار الذي حققته خلال ساعات من طرح الأغنية.

وأشارت صولا، إلى أنها تعرضت إلى انتقادات على الرغم من التعليقات الإيجابية التي لاقتها، إلا أن تلك التعليقات السلبية لن تؤثر بها على الإطلاق، لافتة إلى أن الكوميكس الساخر الذي لحق بها بات يضحكها.

الجدير بالذكر، أن صولا عمر كانت تستعد لإنتاج برنامج اجتماعي ساخر، إلا أن بعد تواصلها مع المنتجة دينا ياقوت، تحول الأمر إلى أغنية، وذلك بعد سماع صوتها أثناء غناءها، ليتم انتاجها في غضون ساعة فقط.