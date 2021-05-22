/632015/جولة-الحسم-في-الليجا-الريال-وأتليتكو-متأخران-في-الشوط-الأول

ينتظر عشاق ريال مدريد وأتليتكو مدريد جولة الحسم في الليجا الإسبانية وأنهى ريال مدريد وصيف الليجا الشوط الأول من مبارياته أمام نادي فياريال بالتاخر بهدف دون مقابل ليأزم من موقفه في حسم الليجا الإسبانية بينما على الجانب الأخر تأخر أتليتكو مدريد في الشوط الاول أمام نظيره بلد الوليد في الجولة النهائية بهدف دون مقابل ليتأخر حسم الليجا إلى الشوط الثاني

تشكيل ريال مدريد ودخل كتيبة زيدان اللقاء بالتشكيل التالي : في حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: أودريوزولا، فاران، ميليتاو، ميجيل جوتيريز خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي وفي الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو تشكيل اتليتكو مدريد على الجانب الأخر دخل الأرجنتيني سيميوني المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أوبلاك. خط الدفاع: تريبير – – خوسيه ماريا خيمينيز – هيرموسو ـ فيلبى خط الوسط: ماركوس لورينتى –– ساؤول نيجويزـ كوكى خط الهجوم: كوريا – كاراسكوـ سواريز

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