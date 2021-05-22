مدبولى: مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلى هو الأول من نوعه فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذى لشركة "دى إم جى مورى" الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، بالاستعانة بالتكنولوجيا الألمانية، وكذا نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة فى مصر.





حضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتوصل إلى عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دى إم جى مورى" الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلى المبرمج CNC فى مصر، ولا سيما أنه سيكون المصنع الأول من نوعه فى القارة الإفريقية.

وأشار مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مؤكداً أن ما لمسوه خلال الاجتماع من دعم كبير من جانب رئيس الجمهورية للتعاون مع الشركة، يجب أن يُشكل قوة دفع هائلة لتسريع البرنامج الزمنى لتنفيذ عقد الشراكة، مشيداً بما أكد عليه الرئيس خلال الاجتماع من الحرص ليس فقط على توطين الصناعة والتكنولوجيا الألمانية فى مصر، بل أيضا نقل ثقافة ومبادئ العمل المنتج والإتقان والحرص على الدقة.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن سعادته بإنهاء الاتفاق على تفاصيل الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، مستعرضاً فى الوقت ذاته جوانب التعاون الأخرى بين الشركة وبين عدد من الوزارات، وفى مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير التعليم الفنى فى مصر، وإقامة عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفى ختام الاجتماع، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق مع شركة "دى إم جى مورى"، يساعد على تحديث وتطوير الصناعة فى مصر، ويمثل نقلة نوعية فى مجال توطين التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير متابعة شهرى لخطوات التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ وبدء الإنتاج.