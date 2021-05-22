الجيزة تستقبل متدربى البرنامج الرئاسى «دفعة الشهيد منسى»

يأتى ذلك فى إطار البرنامج الذى يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب، وحرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميدانى بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ.
وأكد المحافظ على تسخير كل إمكانيات المحافظة أمام المتدربين خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملى لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه البرامج التى تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة فى مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة فى صنع القرار.
من جانبها، أكدت هند عبدالحليم نائب المحافظ، أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات ميدانية لمتدربى الأكاديمية لمتابعة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، بهدف التعرف الفعلى على كيفية مواجهة المشكلات والتحديات وإزالة معوقات التنفيذ.
وشددت على أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بهدف بناء صف ثانى من القيادات، كما عبر المتدربين البالغ عددهم 5 متدربين من أعضاء البرنامج الرئاسى عن سعادتهم لما شاهدوه من تعاون مثمر مع أجهزة المحافظة ورغبه صادقة فى إشراكهم فى العمل الميدانى لإثقال مهاراتهم.
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