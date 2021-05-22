أبو مازن يشكر السيسي ووفد مصر يلتقي الفصائل الفلسطينية غدًا  

وجه محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

واستقبل الرئيس الفلسطيني اليوم الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله بمقر الرئاسة، لإطلاعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة غدًا الأحد، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار داخل القطاع.

ونقل الوفد الأمني المصري تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

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