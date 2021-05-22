السيسي يوجه بسرعة إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل  

وصل وفد مصري أمني اليوم السبت إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للإطلاع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وخلال اللقاء نقل الوفد المصري تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية "

كما وجه محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة غدًا الأحد، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار داخل القطاع.

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