/632017/محمود-عباس-يشكر-الرئيس-السيسي-لدوره-الكبير-في-تهدئة-غزة

استقبل محمود عباس رئيس دولة فلسطين، الوفد الأمني المصري، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

الإضطلاع على أوضاع الاراضي الفلسطينية

وتم الإضطلاع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

عباس يعرب عن شكره للرئيس السيسي

وأعرب عباس عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا ونقل الوفد تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.