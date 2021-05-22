/632016/ريهام-سعيد-تفتح-النيران-على-نجوم-الوسط-الفني-بسبب-سمير-غانم

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على تواجد نجوم ونجمات الفن بحفل زفاف نجلة رجل الأعمال محمد المرشدي في مساء يوم مشاركتهم في تشيع جثمان وعزاء الفنان الراحل سمير غانم.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الإعلامية ريهام سعيد على حضور نجوم الوسط الفني حفل زفاف عقب جنازة سمير غانم مباشرًة، وهو الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام سعيد تعلق على حديث خالد الصواف

وأبدت سعيد إستيائها من ذلك الأمر بطريقة غير مباشرة، حيث شاركت منشور كتبه الصحفي خالد الصواف عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتتضمن منشور الصواف صورة للفنان الكبير الراحل نور الشريف والزعيم عادل إمام، مكتوبًا أسفلها "ازاي أفرح بابني وصديقي لسه ميت.. الجملة دي قالها عادل إمام لما نور الشريف مات قبل فرح محمد إمام.. فقرر أنه يؤجل فرح ابنه عشان موت صديقه.. فهمتوا حاجة؟".

فعلقت ريهام سعيد مؤيدة حديثه قائلة: "أول مرة اقرأ بوست ليك وابقى موافقاك ميه في الميه".

رواد السوشيال ميديا يشنون حملة هجوم على نجوم الوسط الفني بسبب سمير غانم

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة غضب شديد وجدل من قبل روادها خلال الساعات الماضية، عقب تداول مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة لنجوم ونجمات الفن وهم يتراقصون على أنغام حفل زفاف نجلة المرشدي، في حالة من السعادة والبهجة.

نجوم الوسط الفني بزفاف نجلة محمد المرشدي عقب جنازة سمير غانم

وجاء على رأس هؤلاء النجوم يسرا التي ظهرت بفستان أحمر مشاركة الهضبة عمرو دياب في الغناء، بالإضافة إلى إلهام شاهين وليلى علوي، فضلًا عن ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأحيأ الحفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم والهضبة عمرو دياب والمطرب اللبناني راغب علامة، فضلًا عن بعض من مطربي المهرجانات.

ووقع كل ذلك بالرغم من ظهور هؤلاء النجوم، وهم في حالة انهيار وبكاء شديدة أثناء تشيع جنازة سمير غانم، وهو الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يشنون حملة هجوم واسعة عليهم، موجهين لهم تهمة الغدر وعدم مراعاة الصداقة.

وفاة سمير غانم

والجدير بالذكر، أن نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء الخميس الموافف 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى إحداث خلل في وظائف الكلى.