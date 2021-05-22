محمود حسين من رفح: القافلة المصرية المُقدمة لشعب فلسطين تؤكد دعمنا الكامل لهم

/631972/محمود-حسين-من-رفح-القافلة-المصرية-المقدمة-لشعب-فلسطين-تؤكد-دعمنا-الكامل-لهم

اكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قافلة المساعدات التي أطلقها حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع حزبي حماة الوطن والشعب الجمهوري،وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأتي ضمن سلسة التوجيهات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء فى غزة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي كان له السبق فى كل هذه الخطوات، التي لم يقم به أي من رؤساء الدول العربية على مر التاريخ، من خلال نقل المساعدات الطبية والغذائية.

الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته

ولفت النائب محمود حسين، إلي أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي،تنقل مشاعر الشعب المصري إلي الشعب الفلسطيني،فى هذه المحنة التي يمرون بها،مؤكدا على أن الدولة المصرية ستظل داعم للقضية الفلسطينية دائما حيث تعتبرها قضية وطن وليس قضية فلسطينية.

وأشار النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة،بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار، خطوة غير مسبوقة فى تاريخ العلاقات المصرية الفلسطينية لم يسبقه إليها أي رئيس عربي او داعم للقضية الفلسطيني.

وثمن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على شكر الرئيس السيسي، على جهوده فى وقف إطلاق النار، والذي تم بدون شروط لأول مره، مؤكدا أنها مرحلة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية،ووداعا لمرحلة الشعارات الدولية، والتفيذ على أرض الواقع من خلال مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزه، والمساعدات المقدمة للفلسطينين.

وتابع النائب محمود حسين، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، والمساعدات التي تمت تحت رعايته وتوجيهاته، تؤكد عودة دور مصر القيادي والريادي فى المنطقة، ودورها المحوري على مستوي العالم فى حفظ الأمن والاستقرار.