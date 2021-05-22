حسام الخولي من «غزة»: ما فعلته مصر تجاه فلسطين جعلنا نشعر بالفخر«فيديو وصور»

/631978/حسام-الخولي-من-غزة-ما-فعلته-مصر-تجاه-فلسطين-جعلنا-نشعر-بالفخرفيديو-وصور

أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة إعادة إعمار غزة، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار، جعلنا نشعر بالفخر كأول دولة تتخذ خطوات على أرض الواقع لدعم القضية الفلسطينية.

دعم الأشقاء في فلسطين

جاء ذلك أثناء تواجده بقافلة المساعدات التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وبمرافقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من اجل دعم الشعب الفلسطيني في القطاع بعد الخراب الذي سببه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم، مضيفا أن هذه القافلة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي والقيادة السياسية لدعم الأشقاء فى فلسطين، من خلال ٨٠ حافلة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية بحسب طلبات الجانب الفلسطيني.

وقال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ان مبادرات الرئيس السيسي،تؤكد فكرة مصر القوية على أرض الواقع، مؤكدا على انتهاء عهد الشعارات وعودة مصر على ارض الواقع لتدعم كل من يحتاج إلي مساعدة من دول المنطقة.

جدير بالذكر ان إنطلاق قافلة حزب مستقبل وطن بمشاركة أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم المستلزمات الطبية والغذائية والمواد تموينية لهم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة وأدت إلى خسائر كبيرة بشرية ومادية في القطاع، الامر الذي يثبت أن القضية الفلسطينية في نصب أعين الدولة المصرية.